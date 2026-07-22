Сырский заявил, что передал Драпатому ВСУ в «состоянии наступления» Михаил Драпатый получил украинскую армию в «состоянии наступления».
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Сырский заявил, что передал Драпатому ВСУ в «состоянии наступления» Михаил Драпатый получил украинскую армию в «состоянии наступления».
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