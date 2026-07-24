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Царьград

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Песков подтвердил готовность к обсуждению предложений по Украине

Песков подтвердил готовность к обсуждению предложений по Украине

Дмитрий Песков выразил готовность России к приемлемым предложениям по Украине. В Маниле прошли переговоры, где Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили урегулирование конфликта и необходимость политико-дипломатических решений.

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