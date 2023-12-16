Bloomberg: Путин пошел ва-банк на Украине

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным показала, что российский лидер решительно сохраняет приверженность своим фундаментальным позициям по поводу украинского конфликта и начинает идти ва-банк, ускоряя темпы развития промышленности.
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