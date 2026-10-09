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Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 9 октября

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 октября в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому).

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