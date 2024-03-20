Уральские металлурги направили на экологические проекты больше 19 миллиардов рублей

ММК в 2023 году вложил в экологию свыше 19 миллиардов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК направил на природоохранную деятельность в прошлом году более 19 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов рублей – на капитальное строительство природоохранных объектов.