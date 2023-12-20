Участнику нападения банды Басаева на Дагестан назначили 13 лет колонии

Участника нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, Алимхана Мусаева, приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.
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