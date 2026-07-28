Захарова: Украина стремится расширить террористический охват

Украина стремится расширить географию террористического охвата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по иранскому гражданскому судну в Каспийском море, сообщается на сайте ведомства 28 июля.
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