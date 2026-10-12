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Предотъездные хлопоты: сувениры, покупки и подготовка детей к лету

Предотъездные хлопоты: сувениры, покупки и подготовка детей к лету

Последние дни перед поездкой всегда наполнены особой суетой. Вроде бы всё давно продумано, списки составлены, но именно в этот момент всплывает тысяча мелочей, которые непременно нужно успеть.

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