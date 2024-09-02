Поздравление Председателя Следственного комитета России с Днем знаний

Уважаемые педагоги, учителя, воспитатели и наставники всех образовательных учреждений нашей страны! Уважаемые ученики, кадеты, курсанты и студенты! Сегодня после летних каникул, наполненных беззаботным отдыхом, откроются двери школ, кадетских корпусов, академий, институтов и университетов!Начинается отсчет нового учебного года, несомненно, самого запоминающегося и яркого для каждого из вас! Тех, кто впервые вступил в ряды школьников и студентов, впереди ждут творческие начинания, интересные проекты и возможности самореализации.