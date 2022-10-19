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«Реал» выиграл 9 из 10 матчей Ла Лиги и лидирует в таблице. «Барса» отстает на 6 очков при игре в запасе

«Реал» выиграл 9 из 10 матчей Ла Лиги и лидирует в таблице. «Барса» отстает на 6 очков при игре в запасе

«Реал» продлил серию без поражений в чемпионате Испании до 10 матчей. Команда Карло Анчелотти разгромила «Эльче» (3:0) в 10-м туре.

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