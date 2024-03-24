Медведев пообещал ответ «ублюдкам» за теракт в «Крокус Сити Холле»

Зампред Совбеза прикрепил к посту песню группы «Пикник», перед концертом которой произошло нападениеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ублюдками всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и пообещал, что Россия ответит на атаку.
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