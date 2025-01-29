В промзоне под Нижним Новгородом вспыхнул пожар после атаки ВСУ: Известны детали

Обломки украинского беспилотника упали на предприятие в промзоне в Нижегородской областиСегодня ночью украинские неонацисты запустили в сторону Нижегородской области 3 беспилотника, которые средства ПВО России обнаружили и уничтожили.
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