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Представитель Генеральной прокуратуры РФ провел личный прием граждан в Магаданской области

Представитель Генеральной прокуратуры РФ провел личный прием граждан в Магаданской области

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов провел личный прием граждан в Магаданской области, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

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