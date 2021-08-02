Представитель Генеральной прокуратуры РФ провел личный прием граждан в Магаданской области

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов провел личный прием граждан в Магаданской области, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
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