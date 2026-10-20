Власти вернутся к обсуждению продления спецрежима для самозанятых после 2028 года уже в следующем году— такой анонс сделал статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым