Священник Козлов посоветовал не следовать стереотипам перед Пасхой

Церковь не указывает православным обязательные действия перед великим праздником.Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал, как верующим следует проводить Страстную неделю - последнюю неделю перед великим праздником Пасхи.
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