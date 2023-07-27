Рогов: ВСУ после провала контрнаступления проводят ротацию и передислокацию войск на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины после очередного провала наступления пытаются провести ротацию и передислокацию своих войск, чтобы нанести новые удары, но российская армия накрывает их мощным артиллерийским огнем, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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