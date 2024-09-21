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    В стране идиотов хватает вот он и подлечит их на баблоЗачем России снов...
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Зачем России снова Кашпировский? 6 миллионов за 4 дня

Зачем России снова Кашпировский? 6 миллионов за 4 дня

Юрий Кот   В течение последних нескольких дней 1990-е напомнили о себе ярко и громко. И дело не только в рейдерских разборках в центре столицы с убитыми и ранеными.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Посадят дурака, что бы из нас дураков делать и за одно народ от проблем отвести.
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1 час.
Катерина
А-а-ха-ха.)))  А  где  послушать  можно?
Ответить
1 час.
Александр Третьяк
В стране идиотов хватает вот он и подлечит их на бабло
Ответить
9 мин.

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