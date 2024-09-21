Юрий Кот В течение последних нескольких дней 1990-е напомнили о себе ярко и громко. И дело не только в рейдерских разборках в центре столицы с убитыми и ранеными.
Зачем России снова Кашпировский? 6 миллионов за 4 дня
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Посадят дурака, что бы из нас дураков делать и за одно народ от проблем отвести.
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1 час.
Катерина
А-а-ха-ха.))) А где послушать можно?
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1 час.
Александр Третьяк
В стране идиотов хватает вот он и подлечит их на бабло
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9 мин.
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