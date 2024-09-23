«У нас замечательные отношения»: звезда «Бандитского Петербурга» Анатолий Журавлев рассказал, что у него есть ещё один внебрачный ребенок

О бурной личной жизни Анатолия Журавлева знает практически каждый второй житель нашей страны. На протяжении всей карьеры у него постоянно случались интрижки и короткие романы, которые приводили не только к росту слухов вокруг его персоны, но и рождению малышей.
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