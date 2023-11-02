Вооруженного ножом дебошира из супермаркета в ХМАО положили в психушку

Мужчину, который ворвался с ножом в супермаркет в Радужном Ханты-мансийского автономного округа, госпитализировали в психоневрологический диспансер, рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Ольга Абмайкина.
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