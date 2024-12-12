Выдачи кредитов нерезидентам в октябре упали до уровня начала 2023 года

В октябре 2024 года отечественные банки выдали 94 тысячи кредитов физлицами-нерезидентам, что стало минимумом с начала 2023 года, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные “Объединенного кредитного бюро” (ОКБ).