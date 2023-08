Первые спидраны Baldur's Gate 3 в стиле кенгуру и планы игры на ближайшее будущее, место Star Wars Outlaws во вселенной Star Wars, Starfield и вопросы фанатов, внезапная настолка по To The Moon, критики говорят о Quake II Remastered и Shadow Gambit: The Cursed Crew, новые бойцы для TMNT: Shredder's Revenge .