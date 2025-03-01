Демушкин отрицает, что имеет отношение к ОПГ

Националист Дмитрий Демушкин опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что он является лидером ОПГ, чьих членов в 2014 году расстреляли в поселке Родники Раменского района<strong>Националист Дмитрий Демушкин опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что он является лидером ОПГ, чьих членов в 2014 году расстреляли в поселке Родники Раменского района.
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