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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жафяров о прошлом сезоне: «Вынес из этого положительное. Когда выходишь из тяжелой ситуации, это добавляет сил и эмоций»

В прошлом регулярном чемпионате 30-летний форвард выступал за «Ак Барс» и «Авангард», набрав 17 (5+12) очков за 41 игру.

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