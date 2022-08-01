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Ольга СМОРОДСКАЯ: Это настоящий кошмар! Есть такой закон: что происходит в клубе, то происходит и на поле

Ольга СМОРОДСКАЯ: Это настоящий кошмар! Есть такой закон: что происходит в клубе, то происходит и на поле

Раньше мы сдерживали Халка и Витселя - выигрывали у «Зенита», а теперь? И в выборе питерским клубом южноамериканского вектора ничего плохого не вижу Экс-президент московского «Локомотива» ответила на звонок нашего корреспондента на следующий день после разгромного поражения железнодорожников от петербургского «Зенита».

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