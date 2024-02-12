Без яиц и без духовки: мягкий и ароматный цитрусовый кекс из 1 апельсина

Ингредиенты для апельсинового кекса (единица измерения — стакан): сахар — 1/2 стакана; жирный мягкий творог или жирная сметана — 1/2 стакана (можно заменить 2 яйцами или 1/2 стакана сгущённого молока); один апельсин (цедра целого апельсина + 1/2 стакана свежевыжатого сока); растопленное сливочное ….
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