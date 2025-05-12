В Забайкалье задержали поджигателя, уничтожившего 40 дач в Малиновке

В поджоге, из-за которого сгорело 40 дачных домов, подозревают 50-летнего мужчину.В прокуратуре Забайкальского края сообщили о задержании мужчины, который причастен к началу пожара в дачном кооперативе «Мариновка».
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