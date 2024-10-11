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Царьград

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Робот Николай начал записывать новосибирцев к врачу через чат-бот в соцсети "ВКонтакте"

Робот Николай начал записывать новосибирцев к врачу через чат-бот в соцсети "ВКонтакте"

Сервис даёт возможность получить необходимую информацию за 1-2 минуты без звонка оператору единой регистратурыРобот Николай начал записывать новосибирцев на приём к врачу через чат в социальной сети "ВКонтакте".

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