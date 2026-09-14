В ЕС готовятся к массовым высылкам мигрантов

РЕН ТВ Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает правовые инструменты, которые позволят странам Евросоюза оперативно реагировать на внезапные массовые прибытия мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лула да Силва пре...
- Mysl Polska: укра...
- ЛЛ Бессент: Зеленски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым