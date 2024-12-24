В США высказались о планах Маска по Украине

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. По мнению политолога Гилберта Доктороу, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск может пролить свет на вопрос о том, куда в действительности направляются американские средства, предоставленные Украине.
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