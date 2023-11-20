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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский зоопарк рассказал о животных «на пенсии»

Новосибирский зоопарк рассказал о животных «на пенсии»

Практика содержания диких животных в условиях неволи в последние годы сильно изменилась. Вместо тесных клеток появились просторные вольеры, а специалисты зоопарка ведут научную работу по сохранению видов животных.

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