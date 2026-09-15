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Орешкин: страны G7 теряют свои позиции в глобальной экономике

Орешкин: страны G7 теряют свои позиции в глобальной экономике

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодёжи, заявил, что страны «Большой семёрки» шаг за шагом теряют свои позиции в глобальной экономике, в то время как страны БРИКС поднимаются вверх.

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