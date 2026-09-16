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Цены на нефть Urals во вторник подскочили выше $110 за баррель

Цены на нефть Urals во вторник подскочили выше $110 за баррель

Цены на российскую нефть Urals в западных портах страны во вторник подскочили выше $110 за баррель, достигнув максимального уровня с апреля 2026 года, согласно расчетам Рейтер на основе данных ‌трейдеров.

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