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В США усомнились в окончании эвакуации из Кабула до 31 августа

В США усомнились в окончании эвакуации из Кабула до 31 августа

Эвакуация граждан, военнослужащих и помощников Соединенных Штатов до 31 августа — сомнительная возможность.

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Liudmila Kosteley (Моисеева)
Это теперь такой метод ведения войны? Где вы видели, чтобы оккупантам давали Победители больше месяца, на то чтобы вывезти "своё" из "оккупированной" территории. Тут явная договорённость. Покормили и "будя", теперь пусть вас Россия и Китай кормит. Побеждённые свободно разъезжают, на автомобилях, отпаивают "победителя" водой (с одной бутылки при Ковиде), ходят без масок. А что, Афганистан не заразился?! И тут же Байден выступает по поводу вакцинации. А воины из Афганистана и эвакуированные где размещаться будут? Сумашедший дом. Что Ковид уже закончился и новая волна, это что?!

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