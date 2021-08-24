В США усомнились в окончании эвакуации из Кабула до 31 августа

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаВ США усомнились в окончании эвакуации из Кабула до 31 августаЭвакуация граждан, военнослужащих и помощников Соединенных Штатов до 31 августа — сомнительная возможность.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLiudmila Kosteley (Моисеева)Это теперь такой метод ведения войны? Где вы видели, чтобы оккупантам давали Победители больше месяца, на то чтобы вывезти "своё" из "оккупированной" территории. Тут явная договорённость. Покормили и "будя", теперь пусть вас Россия и Китай кормит. Побеждённые свободно разъезжают, на автомобилях, отпаивают "победителя" водой (с одной бутылки при Ковиде), ходят без масок. А что, Афганистан не заразился?! И тут же Байден выступает по поводу вакцинации. А воины из Афганистана и эвакуированные где размещаться будут? Сумашедший дом. Что Ковид уже закончился и новая волна, это что?!Комментировать
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