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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ламинирование ресниц желатином в домашних условиях: порядок действий, необходимые ингредиенты, советы и рекомендации

Пушистые, длинные, густые ресницы являются мечтой каждой женщины. Однако, к сожалению, природа одарила далеко не каждую девушку такой красотой, поэтому многие идут на различного рода хитрости, добиваясь желаемого результата.

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