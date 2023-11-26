Ламинирование ресниц желатином в домашних условиях: порядок действий, необходимые ингредиенты, советы и рекомендации

Пушистые, длинные, густые ресницы являются мечтой каждой женщины. Однако, к сожалению, природа одарила далеко не каждую девушку такой красотой, поэтому многие идут на различного рода хитрости, добиваясь желаемого результата.
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