В Тульской области ожидается усиление ветра

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром 2 января в Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с.
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