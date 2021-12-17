"Мотало по всей дороге": серьезное ДТП блокирует оживленную трассу во Владивостоке

В социальной сети Instagram dpskontrol125rus (12+) очевидцы рассказали о серьезном ДТП, которое сейчас блокирует движение на оживленной трассе во Владивостоке.
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