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"Мотало по всей дороге": серьезное ДТП блокирует оживленную трассу во Владивостоке

"Мотало по всей дороге": серьезное ДТП блокирует оживленную трассу во Владивостоке

В социальной сети Instagram dpskontrol125rus (12+) очевидцы рассказали о серьезном ДТП, которое сейчас блокирует движение на оживленной трассе во Владивостоке.

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