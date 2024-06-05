СМИ сообщили о начале новой военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Как минимум 30 человек погибли во время бомбардировки и наземных боевых действий в окрестностях лагерей для беженцев Бурейдж и Аль-Магази в центральной части сектора Газа после объявления израильских военных о начале новой операции в среду, 5 июня, сообщил телеканал Sky News Arabia.