СМИ сообщили о начале новой военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Как минимум 30 человек погибли во время бомбардировки и наземных боевых действий в окрестностях лагерей для беженцев Бурейдж и Аль-Магази в центральной части сектора Газа после объявления израильских военных о начале новой операции в среду, 5 июня, сообщил телеканал Sky News Arabia.
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