АО «Транснефть – Дружба» провело плановое УТЗ на оз. Безымянном в Самарской области

Куйбышевское районное управление АО «Транснефть – Дружба» провело плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) в районе подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) через озеро Безымянное в Самарской области.
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