Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

В столице продолжается сбор подписей в поддержку действующего президента В беседе с журналистами АГН «Москва» известный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила поддержку кандидатуре Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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