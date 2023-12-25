Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
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    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

В столице продолжается сбор подписей в поддержку действующего президента  В беседе с журналистами АГН «Москва» известный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила поддержку кандидатуре Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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