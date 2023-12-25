Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

В столице продолжается сбор подписей в поддержку действующего президента В беседе с журналистами АГН «Москва» известный тренер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила поддержку кандидатуре Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.