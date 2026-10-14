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Ивановские новости

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Скутерист пострадал в ДТП со «Шкодой» в Иванове

Скутерист пострадал в ДТП со «Шкодой» в Иванове

В ДТП в Иваново пострадал водитель скутера, столкнувшийся с автомобилем «Шкода Рапид» на нерегулируемом перекрёстке.

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