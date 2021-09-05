Следующим летом Азмун может бесплатно уйти в «Рому» к Моуринью, который лично заинтересован в иранском форварде

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к иранскому форварду сохраняет римская «Рома», информирует Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport, на которую в свою очередь ссылается championat.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к иранскому форварду сохраняет римская «Рома», информирует Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport, на которую в свою очередь ссылается championat.
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