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Следующим летом Азмун может бесплатно уйти в «Рому» к Моуринью, который лично заинтересован в иранском форварде

Следующим летом Азмун может бесплатно уйти в «Рому» к Моуринью, который лично заинтересован в иранском форварде

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к иранскому форварду сохраняет римская «Рома», информирует Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport, на которую в свою очередь ссылается championat.

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