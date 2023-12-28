В трёх городах Крыма на маршруты вышли новогодние троллейбусы

В Симферополе Алуште и Ялте на маршруты выходят новогодние троллейбусы. Как сообщили в пресс-службе крымского Минтранса, с сегодняшнего дня по Симферополю курсирует праздничный троллейбус по маршрутам №5 и №7.
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