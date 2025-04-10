Спорт и молодость неотделимы.

На современном этапе здоровый образ жизни обретает всё большую популярность, ведь основные правила ведения ЗОЖ - это минимум плохих привычек при максимуме полезных, способствующих улучшению качества жизни человека.
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