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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Спорт и молодость неотделимы.

Спорт и молодость неотделимы.

На современном этапе здоровый образ жизни обретает всё большую популярность, ведь основные правила ведения ЗОЖ - это минимум плохих привычек при максимуме полезных, способствующих улучшению качества жизни человека.

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