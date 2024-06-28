Рязанская стоматологическая сеть вошла в ТОП-10 клиник России

В рейтинге принимали участие 7 тысяч стоматологий, их оценивали по двумстам критериям. Эксперты рассматривали техническую оснащённость клиник, уровень квалификации врачей, качество сервиса, арсенал услуг и другое.
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