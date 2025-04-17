ВС РФ разбили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

О ситуации на местах рассказали в Минобороны России, пишет РИА «Новости».Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» выполнил задачу по уничтожению пункта временной дислокации и специальной техники ВСУ в Харьковской области в зоне проведения СВО.
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