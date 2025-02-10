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Рязанские новости

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10 февраля отмечают Мeждунapoдный дeнь бopьбы c эпилeпcиeй

10 февраля отмечают Мeждунapoдный дeнь бopьбы c эпилeпcиeй

Международный день борьбы с эпилепсией отмечается ежегодно во второй понедельник февраля. Этот день создан для повышения осведомлённости об эпилепсии - одном из самых распространённых неврологических заболеваний, которым страдают миллионы людей по всему миру.

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