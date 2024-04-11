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Инспектор ГИБДД из Ноябрьска задержан за коррупцию

Инспектор ГИБДД из Ноябрьска задержан за коррупцию

В городе Ноябрьске ХМАО был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях сотрудник полиции. По официальным данным, инспектор ГИБДД получил взятку в размере 150 тысяч рублей за выдачу водительского удостоверения без сдачи экзамена.

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