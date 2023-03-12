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Певец Григорий Лепс отдал квартиру бывшей жене и обосновался в музыкальной студии

Певец Григорий Лепс отдал квартиру бывшей жене и обосновался в музыкальной студии

Певец Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Артист оставил экс-супруге и наследникам коттедж и квартиру, но своим жильем обзаводиться пока не планирует.

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