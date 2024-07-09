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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам о вылете Франции: «Испания показала свое мастерство. Мы немного опаздывали и были не такими свежими»

Дешам о вылете Франции: «Испания показала свое мастерство. Мы немного опаздывали и были не такими свежими»

«Испания сегодня доказала, что является очень хорошей командой. Нам посчастливилось открыть счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч.

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