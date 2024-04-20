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Эпатажные решения: дизайнер ответил на критику «леопардовой» квартиры Леонтьева

Эпатажные решения: дизайнер ответил на критику «леопардовой» квартиры Леонтьева

Эпатажные натуры могут позволить себе многое — даже квартиру, устланную леопардовым принтом. Таким мнением поделился архитектор Владимир Панов на 15-й торжественной церемонии награждения Brand Awards 2024.

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